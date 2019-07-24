В Минфине предложили удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

В Минфине предложили со следующего года в два раза повысить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Об этом говорится в тексте проекта постановления правительства.

Планируется, что сумма сбора будет составлять 500 рублей. Исключения составляют автомобили, воздушные и водные суда для личного пользования, для них будут установлены отдельные ставки сборов. Предполагается, что в силу документ вступит с первого января 2020 года.

В настоящее время покупатели иностранных интернет-магазинов при заказе товаров на сумму более 500 евро в месяц или свыше 31 килограмма оплачивают сбор в размере 250 рублей и пошлину в 30% от суммы превышения лимита, но не меньше четырех евро за килограмм сверх лимита.

В 2020 году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться не на человека, а на каждую посылку, которая будет стоить дороже 200 евро.