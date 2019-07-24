От лучшего курорта до уголовных дел: что известно о сгоревшем лагере «Холдоми»

Горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае открылся в 2004 году. Уже через два года на международных тематических конгрессах его признали «Лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока», а еще через год он этот титул получил во второй раз.

Напомним, вчера на территории «Холдоми» вспыхнул пожар в палаточном лагере, который унес жизни четырех школьников.

В 2017 году «Холдоми» решением правительства как одну из площадок включили в ТОСЭР «Комсомольск», обеспечив бюджетные инвестиции, обновление инфраструктуры, новые линии электропередач, автодорогу и другое, сообщается на сайте «Комсомольской правды».

Были предположения, что «Холдоми» станет одним из лучших на Дальнем Востоке с проходимостью 250 тысяч человек в год. Для этого инвесторы обещали вложить в его развитие около двух миллиардов рублей для модернизации лагеря, повышения его уровня и расширения услуг. Окупиться вложения должны были в течение 15 лет.

Владельцем горнолыжного комплекса является преуспевающий дальневосточный бизнесмен Виталий Бурлаков. За свой инвестиционный туристический проект он получил правительственную награду и премию в миллион рублей за заслуги в области туризма. При этом «Холдоми» вошел в топ-10 лучших комплексов России.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проверяют обстоятельства произошедшего, проводят допросы и устанавливают причины трагедии. Ведомство возбудило три уголовных дела. Директор и владелец лагеря сотрудничают со следствием.

Тем временем в Хабаровском крае начался трехдневный траур по погибшим детям. Все праздничные мероприятия в регионе отменены. Жители Хабаровска создали стихийный мемориал в память о скончавшихся школьниках, а в Сети пользователи просят присвоить звание «Герой Российской Федерации» мальчику, который спасал других ребят их горящих палаток ценой своей жизни.