Правдоруб, любивший математику: в школе рассказали о погибшем в «Холдоми» мальчике

Жители Хабаровского края скорбят о погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря «Холдоми». В регионе объявлен трехдневный траур. В Комсомольске-на-Амуре люди несут цветы и игрушки к школам, где учились погибшие. В лицее №1 скорбят о 10-летнем Алексее Мартыненко. Во время пожара он помогал другим детям выбираться из горящей палатки. Сам школьник получил серьезные ожоги. Его доставили в реанимацию, где он впал в кому, а через несколько часов умер. Учитель лицея №1 рассказала, каким был погибший мальчик.

«Он такой был правдоруб. То есть он всегда говорил то, что думал. И в то же время был очень умным мальчиком. Таких детей, наверное, гениальных, математического склада ума, были единицы в моей практике. Все математические олимпиады сложного уровня решал», - вспоминает Людмила Конюшенко.

Уже появилась электронная петиция с целью наградить школьница званием «Герой России» посмертно. Ее подписали более трех тысяч человек.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля, когда все спали. 11-летняя школьница погибла на месте. Еще трое детей от сильнейших ожогов скончались в реанимации. Следственный комитет возбудил три уголовных дела. Сегодня был задержан начальник одного из отделов МЧС, которого подозревают в халатности. С Следственном комитете сообщили, что в июле в лагере «Холдоми» проводились плановые учения спасателей с вожатыми. Тогда стало известно о нарушениях, но ничего для исправления ситуации сделано не было. Накануне уже были задержаны владелец и директор туристического комплекса.

В правительстве Хабаровского края рассказали, что причиной трагедии могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Электроприборы использовали для отопления палаток. Сейчас по всей стране началась внеплановая проверка детских лагерей.