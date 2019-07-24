Спасавшего детей в горящем «Холдоми» мальчика просят наградить званием «Герой России» посмертно

Жители Хабаровского края предложили присвоить звание «Герой Российской Федерации» посмертно мальчику, героически спасавшему других детей в сгоревшем детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в поселке Солнечный.

Пользователь Сергей Акелан создал электронную петицию с целью наградить мальчика Алексея Мартыненко, который помогал другим детям выбраться из горящих палаток и сам получил серьезные ожоги. В реанимации он впал в кому и умер через несколько часов.

Петицию уже подписало более трех тысяч человек.

Крупный пожар в палаточном городке произошел ночью 23 июля и унес жизни четырех детей. Еще 12 человек пострадали. Всего в лагере находилось 189 школьников. Огонь стремительно распространялся и уничтожил 20 из 26 палаток.

СК РФ завел три уголовных дела. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.