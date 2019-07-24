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В лагере «Холдоми» после пожара остаются 175 воспитанников

Александра Арсентьева
10:52 24.07.2019
Во вторник из «Холдоми» родители увезли почти 180 детей, еще около 80 забрали из корпусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Лагерь на базе отдыха «Холдоми» под Хабаровском, где пожар унес жизни четвертых детей, продолжает работу. В настоящее время в нем остаются 175 воспитанников. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства образования и науки региона Артем Красиков.

«Дети в корпусах еще есть, лагерь еще не закрыт, несмотря на рекомендацию районной комиссии по ЧС. Но родители могут без проблем забирать своих детей. Сейчас там находятся 175 детей, но цифра будет меняться, так как родители будут забирать их», - сообщил он.

В «Холдоми» ТАСС подтвердили, что работа лагеря не приостановлена и, согласно режиму, идет общелагерная и внутриотрядная работа.

По данным лагеря, во вторник из «Холдоми» родители увезли почти 180 детей, еще около 80 забрали из корпусов.

Сообщение о крупном пожаре поступило вечером в понедельник. В результате происшествия различные травмы четверо человек погибли.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Со среды в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

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