Назначен новый командир Новороссийской военно-морской базы
Начальник Управления боевой подготовки ВМФ Кочемазов назначен новым командиром Новороссийской военно-морской базы, сообщил Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.
«Командир объединения Черноморского флота контр-адмирал Олег Шастов, получивший новое назначение, передал Боевое знамя командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Игорю Осипову, который вручил его назначенному командиром Новороссийской ВМБ контр-адмиралу Виктору Кочемазову», - сказал Рулев.
Торжественная церемония прошла в городе-герое Новороссийске у Вечного огня на Аллее Славы.
Воинский ритуал завершился торжественным прохождением военнослужащих корабельных и береговых соединений Новороссийской ВМБ.
Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота, форпост морских ворот юга России, одна из ведущих группировок сил флота. Самое молодое объединение Военно-Морского Флота России на кавказском побережье Черного моря.