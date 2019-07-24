Жители Хабаровска создали стихийный мемориал в память о погибших в «Холдоми» детях

Цветы и свечи появились рядом с кинотеатром «Гигант» в Хабаровске в память о детях, которые погибли в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».

Жители Комсомольска-на-Амуре могут принести цветы к школам №32 и №36, а также к лицею №1, а также оставить матпомощь для семей погибших детей.

Первые похороны в городе пройдут 25 июля, передает AmurMedia.

Трагедия в палаточном лагере произошла в ночь на 23 июля. В результате пожара сгорели 20 из 26 палаток, где жили 189 детей. По факту ЧП в «Холдоми» возбуждены уголовные дела, задержаны три человека. На территории Хабаровского края объявлен трехдневный траур.