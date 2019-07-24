Хабаровские чиновники давали разрешение на работу сгоревшего лагеря «Холдоми»

Как минимум два министерства Хабаровского края и три управления федеральных ведомств давали разрешение на функционирование палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Об этом сообщается в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 2019 год на сайте минобрнауки региона.

Визы о согласовании на этом документе поставили и.о. министра образования и науки края Александр Король, и.о. зампреда правительства региона Александр Федосов, руководитель территориального управления Росстата Сергей Позолотин, начальник управления МЧС по области Олег Волынкин и глава управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

В реестр вошли четыре смены в оздоровительном лагере «Холдоми» ООО «Экстрим-Сервис». При этом первая смена включала 250 человек с учетом вместимости стационарных корпусов, а остальные три – уже 450 детей. То есть разрешение выдавалось с расчетом на размещение школьников в палаточном городке. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ».

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев жестко раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за информацию о том, что местные власти не знали о существовании лагеря в «Холдоми». Премьер потребовал разобраться в ситуации и оказать помощь пострадавшим.

Пожар в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в поселке Солнечный Хабаровского края произошел в ночь на вторник, 23 июля. В 26 палатках находилось 189 детей. 20 конструкций сгорели. В результате возгорания погибли четверо детей, 12 человек пострадали.

Следственный комитет России завел три уголовных дела о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности.

Официальные причины произошедшего пока не установлены.

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