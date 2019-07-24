Психологи призвали закрыть лагерь «Холдоми» из-за шокового состояния вожатых

Психологическое состояние вожатых детского лагеря в Хабаровском крае, из-за пожара в котором погибли четверо детей, вызывает опасение специалистов, лагерь нужно закрывать. Об этом сообщила на заседании комиссии по ЧС директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер.

По словам психологов, вожатые находятся в шоковом состоянии разной степени.

«Нахождение детей с этими вожатыми, психологически сильно травмированными, в такой ситуации будет небезопасно для детей и вожатых. Мы бы рекомендовали эвакуировать детей», - заявила Олифер.

Лагерь продолжает свою работу, в нем остаются 175 детей из 427 приехавших на отдых. Большую часть забрали родители. В лагере находятся 33 вожатых, сообщает РИА Новости.

По словам Олифер, дети находятся в разном психологическом состоянии. В настоящее время работает круглосуточная «горячая линия».

«Предсказать, какие последствия будут, сложно. Кто-то реагирует сразу, а кто-то через месяц. Еще довольно долго будет идти сопровождение этих детей», - добавила она.

Напомним, крупный пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» под Хабаровском. По информации МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере было 189 детей. В результате происшествия пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, один ребенок погиб. Позже еще трое детей скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В регионе объявлен трехдневный траур.