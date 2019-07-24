Сотрудника МЧС задержали по делу о халатности из-за пожара в «Холдоми»

Следственный комитет завел еще одно уголовное дело по факту пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей. Возбуждено дело о халатности в отношении сотрудника МЧС, сообщили в СК.

«Сегодня возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева», - заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК.

По версии следствия, во время плановых учений в июле этого года, которые проходили на территории лагеря, Новгородцев обнаружил нарушения противопожарных норм, но меры по их устранению приняты не были.

Следственным комитетом уже возбуждены два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Владелец фирмы, которой принадлежит оздоровительный комплекс, и директор учреждения задержаны.

Трагедия в палаточном лагере произошла в ночь на 23 июля. Местные власти предполагают, что причиной пожара, в котором погибли четверо детей, стало полотенце, упавшее на обогреватель. В регионе объявлен трехдневный траур.