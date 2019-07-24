СМИ: на Москве-реке перевернулась прогулочная лодка с 15 пассажирами
По предварительным данным, несколько человек пострадали.
© Фото: МЧС РФ (архив)
На Москве-реке утром, 24 июля, перевернулась прогулочная лодка с пассажирами. Об инциденте сообщает паблик Mash.
По предварительной информации, в лодке находились 15 человек. Как уточняет Mash, двое человек пострадали, один из них находится без сознания.
На место происшествия выехали экстренные службы.
В московском управлении МЧС и в столичном управлении СК РФ на транспорте «Звезде» данную информацию не подтвердили.