СМИ: на Москве-реке перевернулась прогулочная лодка с 15 пассажирами

На Москве-реке утром, 24 июля, перевернулась прогулочная лодка с пассажирами. Об инциденте сообщает паблик Mash.

По предварительной информации, в лодке находились 15 человек. Как уточняет Mash, двое человек пострадали, один из них находится без сознания.

На место происшествия выехали экстренные службы.

В московском управлении МЧС и в столичном управлении СК РФ на транспорте «Звезде» данную информацию не подтвердили.