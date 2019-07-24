Военные летчицы: как проходит набор девушек в Краснодарское летное училище

В Краснодарском летном училище в эти дни начался набор новых курсантов - девушек. Вчерашние школьницы, мечтающие о небе, проходят экзаменационные испытания. На одно место в училище претендует десять человек.

Для пилотов этого курса пока допускаются маникюр, косички и немного косметики. Но в остальном - никаких отличий от мужчин.

17-летняя Маргарита Короткова уверенно забирается в кабину, устраивается в кресле пилота, сосредоточенно ведет самолет. Все это - пока на тренажере, который с точностью повторяет устройство настоящего боевого самолета. Компьютер имитирует все, что происходит за бортом. Но самое главное, что при любом стечении обстоятельств и самолет, и пилот останутся целы.

«Я села за тренажер. Это было очень интересно. Хоть это был и тренажер, но ощущения уже пошли. Я даже не знаю, что будет там. Но прямо хочется уже сесть, всему этому обучаться и полететь!», - говорит Маргарита.

Маргарита попала за штурвал прямо из-за школьной парты. А вот Зинаида Бекязова из Самары ради неба оставила боксерский ринг. Новая планка в карьере мастера спорта по кикбоксингу - выше облаков. Теперь ее цель - стать военной летчицей. К тому же сейчас у девушек появилась возможность реализовать себя на всех типах армейских самолетов.

«Они изъявили желание попробовать себя и в истребительной авиации, и штурмовой, и бомбардировочной авиации. Осуществляется на сегодняшний день изменения в программе обучения, и буквально со следующего года мы планируем начать подготовку на самолетах типа DА42Т», - объясняет начальник Краснодарского ВВАУЛ, генерал-майор Сергей Румянцев.

Первый этап отбора - самый сложный. Большая часть отсеивается еще на этапе медкомиссии. На вопросы доктора эти девушки уже даже отвечают по-армейски. Коротко и ясно. Стараются не выдавать тревоги. Хотя понятно и так - каждая переживает. Ведь на кону - мечта.

Алина Обухова из Ростова-на-Дону осуществить ее пытается второй раз. В прошлом году до зачисления девушке не хватило нескольких баллов.

«Я бы сказала, что это даже не мечта, а цель, не добившись которой я не смогу спокойно жить. Поэтому я снова здесь. Буду пытаться со всеми исправленными ошибками поступить», - говорит Алина.

Набор высоты, маневрирование, снижение, заход на посадку. Пока всему, что нужно знать в небе, женские экипажи учатся на земле. Индивидуально - под присмотром инструкторов. Реальные полеты начнутся у них со следующего курса.