Наш ответ Metallica: гитарист «Кино» исполнил «Enter Sandman» с оркестром

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян ответил группе Metallica, которая на своем недавнем выступлении в Москве исполнила культовую песню Виктора Цоя «Группа крови».

На концерте «Симфоническое КИНО» в Московском доме музыки, посвященном 30-летию выхода альбома «Группа крови», Юрий Каспарян вместе с симфоническим оркестром сыграл, в свою очередь, композицию Metallica «Enter Sandman».

Для группы Metallica стало хорошей традицией, выступая в разных странах, исполнять наиболее популярные там песни. Так, выступая в Швеции, музыканты сыграли песню группы «ABBA». А россиян порадовали «Группой крови».

Позже в Сети появилась шпаргалка, по которой басист Роберт Трухильо пел песню Виктора Цоя в «Лужниках».