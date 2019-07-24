Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кристина Агилера впервые выступила в Москве с сольным концертом

Василиса Морозова
00:30 24.07.2019
Поп-звезда Кристина Агилера дала в Москве сольный концерт, который стал ее первым подобным выступлением в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В Москве на ВТБ Арена 23 июля прошел концерт обладательницы шести «Грэмми» Кристины Агилеры, ставший финальной точкой европейского тура американской певицы в поддержку альбома Liberation.

 «Я иду на концерт Кристины Агилеры. С обалденным настроением. Заряженные, надеемся получить эмоции и море энергии, крутых впечатлений. Любимая песня Hurt, там крутой вокал, она такая проникновенная, душевная. Мы специально приехали на поезде из Пензы на концерт», - рассказала перед концертом поклонница певицы Жанна.

Для открытия своего выступления в Москве Агилера выбрала украинскую певицу Maruv, чей альбом 2018 года стал трижды платиновым в России.

«Иду на концерт с супругом, настрой самый положительный. Мадонна не приезжает, а та, которая приезжает – Кристина Агилера. Genie In A Bottle  - нашей юности песня. Готовясь к концерту, мы скачали хиты. Вместе с детьми-подростками слушали. Идем зарядиться, прыгать, веселиться, танцевать», - сказала давняя почитательница таланта Агилеры Марина.

Первыми поделились впечатлениями от концерта поп-звезды музыкант Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко. В соцсетях они признались, что покинули зал спустя семь песен. Им не понравилось шоу американской певицы, потому что она перестала выглядеть, как 15 лет назад, а вот номера остались «старыми». Топалов вновь заявил, как «плохо выглядят полные женщины». Тодоренко только и осталось добавить, что певица забывала движения.

Ранее Кристина Агилера выступила в Санкт-Петербурге. Концерт прошел 21 июля. В последний раз в российской столице Агилера пела в качестве специального гостя на вручении Российской национальной музыкальной премии в декабре 2016 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата23.07.2019, 23:48
В Подмосковье встретили прибывших на АрМИ-2019 танкистов из Китая
Дата23.07.2019, 03:23
Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA на Красной площади
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.07.2019, 14:43
Россия завершит первые поставки С-400 в Турцию до конца недели
Дата22.07.2019, 10:29
Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:08 В стране и мире
Видео
Наш ответ Metallica: гитарист «Кино» исполнил «Enter Sandman» с оркестром
00:30 В стране и мире
Видео
Кристина Агилера впервые выступила в Москве с сольным концертом
00:20 В стране и мире
Видео
Военные летчицы: как проходит набор девушек в Краснодарское летное училище
23:22 В стране и мире
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
22:44 В стране и мире
Москвичка получила ответ от «Победы» только после жалобы в Instagram Леди Гаги
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые рассказали об опасных последствиях пропущенного завтрака
Видео
«Каждый получит по заслугам»: глава Хабаровского края осмотрел место пожара в «Холдоми»
Видео
«У нас проблема»: кадры, снятые ребенком во время пожара в детском лагере под Хабаровском
Видео
Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера
Видео
Приседавшего в «Пятерочке» полуголого мужчину обвинили в хулиганстве
Видео
Metallica «взорвала» стадион в Москве, исполнив песню Цоя: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.