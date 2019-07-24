Кристина Агилера впервые выступила в Москве с сольным концертом

В Москве на ВТБ Арена 23 июля прошел концерт обладательницы шести «Грэмми» Кристины Агилеры, ставший финальной точкой европейского тура американской певицы в поддержку альбома Liberation.

«Я иду на концерт Кристины Агилеры. С обалденным настроением. Заряженные, надеемся получить эмоции и море энергии, крутых впечатлений. Любимая песня Hurt, там крутой вокал, она такая проникновенная, душевная. Мы специально приехали на поезде из Пензы на концерт», - рассказала перед концертом поклонница певицы Жанна.

Для открытия своего выступления в Москве Агилера выбрала украинскую певицу Maruv, чей альбом 2018 года стал трижды платиновым в России.

«Иду на концерт с супругом, настрой самый положительный. Мадонна не приезжает, а та, которая приезжает – Кристина Агилера. Genie In A Bottle - нашей юности песня. Готовясь к концерту, мы скачали хиты. Вместе с детьми-подростками слушали. Идем зарядиться, прыгать, веселиться, танцевать», - сказала давняя почитательница таланта Агилеры Марина.

Первыми поделились впечатлениями от концерта поп-звезды музыкант Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко. В соцсетях они признались, что покинули зал спустя семь песен. Им не понравилось шоу американской певицы, потому что она перестала выглядеть, как 15 лет назад, а вот номера остались «старыми». Топалов вновь заявил, как «плохо выглядят полные женщины». Тодоренко только и осталось добавить, что певица забывала движения.

Ранее Кристина Агилера выступила в Санкт-Петербурге. Концерт прошел 21 июля. В последний раз в российской столице Агилера пела в качестве специального гостя на вручении Российской национальной музыкальной премии в декабре 2016 года.