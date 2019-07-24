Россиянка смогла вернуть детей, тайно вывезенных их отцом в Саудовскую Аравию
Жительница Симферополя смогла вернуть своих детей, которых ее бывший муж тайно вывез в Саудовскую Аравию. По словам женщины, в январе 2019 года гражданин Иордании и России Насер Аль-Алоул увез двоих детей из Крыма. Сыну женщины удалось позвонить ей из Турции, куда отец отвез его с сестрой на отдых, и сообщить о своем местоположении.
«В июле позвонил сын и сказал, что они находятся в Турции вместе с отцом и его новой женой. В итоге я решила рискнуть и попробовать там встретиться с дочкой и сыном», - поделилась Елена.
К этому моменту в РФ в отношении ее бывшего супруга было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека» по факту вывоза двух несовершеннолетних россиян в Саудовскую Аравию. Историю семьи Елены Жуковской рассказали в рамках проекта RT «Не один на один», который посвящен людям, столкнувшимся с несправедливостью, чтобы обратить внимание компетентных органов на ситуацию.
В итоге крымчанка вылетела в Анталью, где смогла встретиться с детьми. По словам Жуковской, медлить было нельзя, так как бывший супруг собирался возвращаться в Саудовскую Аравию. Женщина рассказала, что накануне поездки известила генерального консула РФ в Анталье о своем намерении вернуть детей и попросила о помощи.
«Когда я забирала детей из Турции, мне, естественно, нужны были документы на их вывоз. Я в правомерном порядке с оригиналами документов обратилась в консульство и заявила об утере паспортов. Власти отреагировали и все быстро сделали. Вопросов не было никаких, потому что закон на моей стороне», — пояснила Жуковская.
По словам Елены, дети были очень рады встрече. Воссоединившаяся семья отмечает, что простили Аль-Алоула и не таят обиду. При этом Жуковская подчеркнула, что уголовное дело в отношении супруга не будет закрыто, а для того, чтобы исключить возможность повторного похищения детей, она поставит запрет на их выезд за рубеж.
«Я очень хочу, чтобы следователи выяснили, как Насеру удалось вывезти детей из России. Кто ему помогал вывозить их? Как несовершеннолетних пропустили через границу по поддельным документам? Пусть эти люди отвечают по закону», - заключила она.