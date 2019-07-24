Россиянка смогла вернуть детей, тайно вывезенных их отцом в Саудовскую Аравию

Жительница Симферополя смогла вернуть своих детей, которых ее бывший муж тайно вывез в Саудовскую Аравию. По словам женщины, в январе 2019 года гражданин Иордании и России Насер Аль-Алоул увез двоих детей из Крыма. Сыну женщины удалось позвонить ей из Турции, куда отец отвез его с сестрой на отдых, и сообщить о своем местоположении.

«В июле позвонил сын и сказал, что они находятся в Турции вместе с отцом и его новой женой. В итоге я решила рискнуть и попробовать там встретиться с дочкой и сыном», - поделилась Елена.

К этому моменту в РФ в отношении ее бывшего супруга было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека» по факту вывоза двух несовершеннолетних россиян в Саудовскую Аравию. Историю семьи Елены Жуковской рассказали в рамках проекта RT «Не один на один», который посвящен людям, столкнувшимся с несправедливостью, чтобы обратить внимание компетентных органов на ситуацию.

В итоге крымчанка вылетела в Анталью, где смогла встретиться с детьми. По словам Жуковской, медлить было нельзя, так как бывший супруг собирался возвращаться в Саудовскую Аравию. Женщина рассказала, что накануне поездки известила генерального консула РФ в Анталье о своем намерении вернуть детей и попросила о помощи.

«Когда я забирала детей из Турции, мне, естественно, нужны были документы на их вывоз. Я в правомерном порядке с оригиналами документов обратилась в консульство и заявила об утере паспортов. Власти отреагировали и все быстро сделали. Вопросов не было никаких, потому что закон на моей стороне», — пояснила Жуковская.

По словам Елены, дети были очень рады встрече. Воссоединившаяся семья отмечает, что простили Аль-Алоула и не таят обиду. При этом Жуковская подчеркнула, что уголовное дело в отношении супруга не будет закрыто, а для того, чтобы исключить возможность повторного похищения детей, она поставит запрет на их выезд за рубеж.