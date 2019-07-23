Участникам брянской банды Емели, убившей десятки человек, вынесли приговор

В издательском доме «Аргументы и Факты» состоялась совместная пресс-конференция сотрудников Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России и Следственного комитета России.

Спикерами мероприятия выступили заместитель начальника Управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУУР МВД России полковник полиции Евгений Викторович Кузин и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калужской области подполковник юстиции Дмитрий Викторович Рыженко.

Представители МВД и СК РФ поделились с журналистами подробностями дела банды Николая Емельянова, которая орудовала на территории Брянской и Смоленской областей еще в 1990-е и начале 2000-х. Спикеры рассказали о том, как удалось раскрыть преступления 15-летней давности и доказать причастность фигурантов, показав кадры из материалов дела.

В июле 2019 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор участникам преступной группировки. На скамье подсудимых оказались два лидера и пять участников группировки: Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Андрей Гуров, Олег Терешин, Геннадий Баронов, Петр Турлаев.

Сам Николай Емельянов, известный в Брянской области, как Емеля, до сих не пойман. Известный криминальный авторитет входит в десятку наиболее опасных преступников России и находится в международном розыске.

Группировка специализировалась на заказных убийствах. Их жертвами чаще всего становились лица, занимавшие высокое положение в криминальном мире. На счету бандитов больше 60 убийств криминальных авторитетов и коммерсантов.