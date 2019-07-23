По следам штурма «Зоны 51»: в Шотландии готовят «охоту» на Лох-несское чудовище

В Шотландии активист, вдохновленный идеей штурма американцами базы ВВС США с целью раскрыть «НЛО заговор», призвал всех желающих направиться к озеру Лох-Несс, чтобы поймать чудовище, обитающее в его водах.

Организатор штурма Брайан Ричардс создал открытую встречу в Facebook. На нее откликнулись более 60 тысяч человек - двадцать тысяч из них готовы ловить чудовище, остальные обдумывают свое решение.

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Охота на мистического обитателя озера должна состояться 21 сентября.

Волонтеры отмечают: штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем «Зону 51», так как им фактически не будет оказано противостояние ввиду отсутствия военных на месте.

К операции активисты намерены привлечь лодки Atlantic 85, однако, как передает BBC, несмотря на вместимость спасательной шлюпки, всех желающих поместить будет невозможно.

А днем ранее, 20 сентября 2019 года, в США около двух миллионов человек планируют штурмом взять «Зону 51», где якобы скрываются пришельцы.