В Минздраве рассказали о травмах и лечении пострадавших при пожаре в лагере детей

Степень поражения ожогов детей, пострадавших при пожаре в детском лагере, обширная. Точный процент определяют медики. Об этом заявил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Он рассказал, что в больницу прилетели две бригады врачей из Хабаровска, среди них специалисты по ожогам и реаниматологи. Они уже осмотрели пациентов.

«Дети получают все необходимое лечение, для того чтобы их состояние можно было стабилизировать», - отметил Витько.

По его словам, во врачебном учреждении созданы все условия для больных - есть необходимые инструменты, медикаменты и оборудование. Кроме того, к лечению привлечены психиатры и психологи.

Напомним, в результате пожара в детском лагере на территории комплекса «Холдоми» погибла девочка, еще четверо детей пострадали и были госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.