Названа возможная причина пожара в детском лагере «Холдоми»

Обогреватель, который находился в одной из палаток детского лагеря на территории базы отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, мог стать причиной сильного пожара.

«Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий», - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.

Напомним, трагедия произошла 23 июля. В лагере было 26 палаток, 20 из которых полностью сгорели. На территории городка находились 189 детей: одна девочка погибла, еще четверых пострадавших доставили в больницу поселка Солнечный.

СК РФ возбудил два уголовных дела по факту смерти ребенка и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Кроме того, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что проверяющие органы выписывали предписания только на капитальные постройки, а сам палаточный лагерь, по всей видимости, никто не проверял.

Глава региона также отметил, что лагерь находится в северном районе, где ночью достаточно холодно, а значит, там предполагалось использование отопительных приборов, которые, вероятно, также не проходили проверку.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также в палаточный лагерь прибыл губернатор Сергей Фургал.