Количество пострадавших в пожаре в лагере «Холдоми» возросло до девяти

В результате пожара в детском лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае пострадали четверо детей и пятеро взрослых. Девочка 2008 года рождения погибла.

«По данным Министерства здравоохранения края, по состоянию на 13.30 (хбр) 23 июля 2019 года, три ребенка с ожогами находятся в реанимационном отделении больницы, еще один ребенок - в детском отделении в шоковом состоянии. Еще пятерым взрослым бригадами медиков помощь была оказана амбулаторно», - сообщили в управлении МЧС по Хабаровскому краю.

В ведомстве добавили, что в поселок Солнечный прибыла бригада территориального центра медицины катастроф. Медики примут решение о возможной транспортировке пострадавших детей в Хабаровск.

Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадали. Всего на территории лагеря находились 189 детей. По факту происшествия Следственным комитетом было возбуждено два уголовных дела.