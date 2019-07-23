Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой все еще оценивается как тяжелое. «Звезде» сообщили, что она находится в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Температура на вечер (22 июля) 36,7, температура сегодня утром - 36,6», - сказали в медучреждении.

Напомним, 18 июля актрису срочно госпитализировали в больницу после падения со сцены во время спектакля в театре «Русская песня». По предварительной информации, Чурикова могла оступиться или споткнуться от головокружения.

После падения зрители отнесли актрису на руках за кулисы, где ей оказали первую медицинскую помощь. Спектакль Чурикова продолжить не смогла.

Информация о переломах у актрисы, которая поступала ранее, не подтвердилась. Чурикова отделалась сильными ушибами, которые, по данным врачей, пройдут в течение недели.