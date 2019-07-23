Венесуэла осталась без света: видео
Массовые отключения электричества в Венесуэле коснулись 23 штатов и ряда районов столицы - Каракаса. Об этом сообщает El Nacional.
Из-за отключения электричества перестали работать несколько линий столичного метро. С начала года это уже пятый случай, когда страна осталась без света.
Министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной происшествия стала «атака электромагнитного характера».
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, уверен, что всему виной перегрузки сети из-за некорректного обслуживания.
«Провал очевиден: они разрушили энергетическую систему и у них нет решений», - написал он на своей странице в Twitter.
Власти страны проводят работы для восстановления энергоснабжения.
«Мы находимся в процессе переподключения для восстановления службы, которая повлияла на систему генерации», - цитирует ТАСС министра электроэнергетики страны Фредди Брито.