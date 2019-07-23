Российские школьники стали призерами международной математической олимпиады

В столичном аэропорту Шереметьево встретили призеров международной олимпиады по математике, которая прошла в британском городе Бат. Российские школьники завоевали на ней две золотые и четыре серебряные медали.

В общем медальном зачете наша сборная вошла в шестерку лучших команд мира. Обладатели наград традиционно получают денежный приз, а также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

В этом году вместе с заветными медалями школьники привезли на родину еще один трофей - флаг олимпиады: в 2020-м старейшее международное состязание по математике пройдет в Санкт-Петербурге.