Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Детей пожгли, а компетенция - ничья» - глава Хабаровского края о пожаре в лагере «Холдоми»

Дарья Муромова
08:38 23.07.2019
Он отметил, что Роспотребнадзор, прокуратура, Госпожнадзор и другие ведомства не признают свою компетенцию в вопросе пожара в детском палаточном лагере.
© Видео: СК РФ по Хабаровскому краю © Фото: МЧС РФ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященному пожару в детском палаточном городке на территории базы отдыха «Холдоми», раскритиковал действия контролирующих структур, которые занимались приемкой частного лагеря.

Выяснилось, что проверяющие комиссии принимали и выписывали предписания только на капитальные строения. На заседании никто из представителей федеральных и краевых структур не смог четко ответить на вопрос, откуда взялся палаточный лагерь и проверял ли его кто-либо.

Известно, что на территории «Холдоми» ранее расселяли гостей в палатках, например, во время проведения форума «Амур». Однако Фургал подчеркнул, что участники подобных мероприятий - в основном совершеннолетние люди, а в детском лагере проживали дети от семи до 15 лет.

«Мы все прекрасно понимаем, что там северный район, ночью холодно, мы должны же предполагать, что там будут ночью включать обогревательные приборы, что там будут розетки, переноски. Кто-то проверял эти палатки, эти переноски?» - уточнил глава края.

Он также добавил, что Роспотребнадзор, прокуратура, Госпожнадзор и другие ведомства не признают свою компетенцию в данном вопросе.

«Детей пожгли, но это не в нашей компетенции. А в чьей? Мы с вами тут собираемся, проводим комиссии, рассказываем, сколько у нас открывается детских лагерей, а как что случается - никто ничего не знает и ответить некому...» - заявил Фургал.

Губернатор напомнил, что в октябре 2018 года Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие детского лагеря, а весной 2019 года Госпожарнадзор выдал протокол о нарушениях, однако в документах речь идет не о палаточном лагере, а о капитальных строениях.

«Все, кто там был - они в упор не видели 26 палаток? А как заключали договора с родителями детей? Они знали, что дети будут жить в палатках, им рассказывали, какие будут условия? Сейчас мы вылетим на место, мы должны будем встречаться с родителями пострадавших, я сам у них спрошу», - заключил Фургал.

Напомним, в результате пожара в детском лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо детей пострадали. СК РФ возбудил два уголовных дела по факту смерти ребенка и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата23.07.2019, 04:00
Праздничная литургия перед иконой «Спас Нерукотворный» прошла в Сочи
Дата23.07.2019, 03:23
Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA на Красной площади
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата22.07.2019, 15:45
«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на рекордную сумму
Дата22.07.2019, 10:29
Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:38 В стране и мире
Видео
«Детей пожгли, а компетенция - ничья» - глава Хабаровского края о пожаре в лагере «Холдоми»
08:26 В стране и мире
Видео
Работа туркомплекса, на базе которого сгорел лагерь «Холдоми», приостановлена
07:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сноса жилых домов палестинцев в Израиле
07:57 В стране и мире
Видео
Ким Чен Ын осмотрел новую корейскую подлодку
07:33 В стране и мире
Видео
СК возбудил второе уголовное дело после пожара в лагере «Холдоми» под Хабаровском
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Не то, что вы думали: школьник выяснил этимологию слова «голимый»
Видео
Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера
Видео
Эвакуация и сгоревшие палатки: первые кадры с места трагедии в детском лагере
Видео
Приседавшего в «Пятерочке» полуголого мужчину обвинили в хулиганстве
Видео
Metallica «взорвала» стадион в Москве, исполнив песню Цоя: видео
Видео
ВСУ открыли артобстрел по пляжам на Азовском побережье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.