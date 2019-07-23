«Детей пожгли, а компетенция - ничья» - глава Хабаровского края о пожаре в лагере «Холдоми»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященному пожару в детском палаточном городке на территории базы отдыха «Холдоми», раскритиковал действия контролирующих структур, которые занимались приемкой частного лагеря.

Выяснилось, что проверяющие комиссии принимали и выписывали предписания только на капитальные строения. На заседании никто из представителей федеральных и краевых структур не смог четко ответить на вопрос, откуда взялся палаточный лагерь и проверял ли его кто-либо.

Известно, что на территории «Холдоми» ранее расселяли гостей в палатках, например, во время проведения форума «Амур». Однако Фургал подчеркнул, что участники подобных мероприятий - в основном совершеннолетние люди, а в детском лагере проживали дети от семи до 15 лет.

«Мы все прекрасно понимаем, что там северный район, ночью холодно, мы должны же предполагать, что там будут ночью включать обогревательные приборы, что там будут розетки, переноски. Кто-то проверял эти палатки, эти переноски?» - уточнил глава края.

Он также добавил, что Роспотребнадзор, прокуратура, Госпожнадзор и другие ведомства не признают свою компетенцию в данном вопросе.

«Детей пожгли, но это не в нашей компетенции. А в чьей? Мы с вами тут собираемся, проводим комиссии, рассказываем, сколько у нас открывается детских лагерей, а как что случается - никто ничего не знает и ответить некому...» - заявил Фургал.

Губернатор напомнил, что в октябре 2018 года Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие детского лагеря, а весной 2019 года Госпожарнадзор выдал протокол о нарушениях, однако в документах речь идет не о палаточном лагере, а о капитальных строениях.

«Все, кто там был - они в упор не видели 26 палаток? А как заключали договора с родителями детей? Они знали, что дети будут жить в палатках, им рассказывали, какие будут условия? Сейчас мы вылетим на место, мы должны будем встречаться с родителями пострадавших, я сам у них спрошу», - заключил Фургал.

Напомним, в результате пожара в детском лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо детей пострадали. СК РФ возбудил два уголовных дела по факту смерти ребенка и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.