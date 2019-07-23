Работа туркомплекса, на базе которого сгорел лагерь «Холдоми», приостановлена

Работа туркомплекса «Холдоми», на территории которого произошел пожар, где пострадали дети и погиб один ребенок, приостановлена. Об этом проинформировало правительство Хабаровского края.

Всего в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. Их временно разместили в деревянных домах. До приезда родственников дети находятся под присмотром вожатых.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Открыт телефон горячей линии.

По факту произошедшей трагедии возбуждено два уголовных дела.

Как заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сгоревший лагерь «Холдоми» работал без разрешения.