Работа туркомплекса, на базе которого сгорел лагерь «Холдоми», приостановлена
Накануне на территории комплекса произошел пожар, унесший жизнь ребенка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Работа туркомплекса «Холдоми», на территории которого произошел пожар, где пострадали дети и погиб один ребенок, приостановлена. Об этом проинформировало правительство Хабаровского края.
Всего в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. Их временно разместили в деревянных домах. До приезда родственников дети находятся под присмотром вожатых.
С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Открыт телефон горячей линии.
По факту произошедшей трагедии возбуждено два уголовных дела.
Как заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сгоревший лагерь «Холдоми» работал без разрешения.