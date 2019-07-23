Сгоревший лагерь «Холдоми» под Хабаровском работал без разрешения

Проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, в котором в результате пожара погиб один ребенок, а еще четверо пострадали.

Об этом заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

Глава региона распорядился проверить работу комиссии, которая осматривала базу отдыха, а также изъять все протоколы. В свою очередь, председатель КЧС Анатолий Литвинчук предложил закрыть все палаточные лагеря, которые сейчас функционируют на территории края.

Также Литвинчук сообщил, что погибшей при пожаре девочке сегодня должно было исполниться 11 лет.

Напомним, трагедия произошла 23 июля в поселке Солнечный на территории базы отдыха «Холдоми». На данный момент большинство детей уже забрали домой родители и родственники. Четверо пострадавших госпитализированы, трое из них - с очень сильными ожогами. Они останутся в больнице поселка - врачи приняли решение не перевозить детей в медучреждение Хабаровска, так как признали их не транспортабельными.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка на территории лагеря.