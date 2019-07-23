Опубликованы кадры сноса жилых домов палестинцев в Израиле

Израиль продолжает снос домов в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме.

«Звезда» публикует кадры подрыва одного из зданий, которое, по мнению израильской стороны, нарушает запрет на строительство, в связи с близким расположением к границе на Западном берегу реки Иордан. По словам властей, здания были построены без надлежащего юридического разрешения и представляют угрозу безопасности.

К пограничному барьеру привезли бульдозеры, сопровождаемые усиленными нарядами военных и полиции.

Несколько палестинских семей были выселены и сейчас находятся без крыши над головой.

Всего будут снесены 16 зданий. В них располагается порядка ста квартир.