Опубликованы кадры сноса жилых домов палестинцев в Израиле
Власти Израиля начали сносить дома в палестинской деревне Сур-Бахир недалеко от Иерусалима.
© Видео: ТРК "Звезда"
Израиль продолжает снос домов в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме.
«Звезда» публикует кадры подрыва одного из зданий, которое, по мнению израильской стороны, нарушает запрет на строительство, в связи с близким расположением к границе на Западном берегу реки Иордан. По словам властей, здания были построены без надлежащего юридического разрешения и представляют угрозу безопасности.
К пограничному барьеру привезли бульдозеры, сопровождаемые усиленными нарядами военных и полиции.
Несколько палестинских семей были выселены и сейчас находятся без крыши над головой.
Всего будут снесены 16 зданий. В них располагается порядка ста квартир.