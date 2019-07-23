Ким Чен Ын осмотрел новую корейскую подлодку

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, которая была создана для выполнения задач в операционной зоне Японского моря.

Ким Чен Ын ознакомился с операционно-техническими характеристиками и боевой системой вооружения подводной лодки и остался довольным тем, что разработка способна «успешно выполнять партийный военно-стратегический план в любых обстоятельствах».

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Лидер КНДР отметил, что в стране, которая на западе и востоке омывается морями, операционные возможности подводных лодок являются показателем обороноспособности государства, пишет Центральное новостное агентство Кореи.

Информация о техническом оснащении и прочих характеристиках подлодки не раскрывается.