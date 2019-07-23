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СК возбудил второе уголовное дело после пожара в лагере «Холдоми» под Хабаровском

Дарья Муромова
07:33 23.07.2019
Первое уголовное дело было возбуждено по факту смерти ребенка в детском лагере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил второе уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в поселке Солнечный.

«На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Изымается документация, имеющая значение для дела. Допрашиваются несовершеннолетние отдыхающие, работники лагеря, должностные лица контрольно-надзорных органов», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в результате трагедии, которая произошла 23 июля, погибла девочка 2008 года рождения. СК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Еще четверых детей госпитализировали, троих из них - с сильными ожогами. Врачи приняли решение не перевозить детей из больницы поселка Солнечный в Хабаровск, так как признали их не транспортабельными.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил, что специальные комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы «Холдоми», и распорядился изучить работу проверяющих органов, которые осматривали детский городок.

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