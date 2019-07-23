«У нас проблема»: кадры, снятые ребенком во время пожара в детском лагере под Хабаровском

Находившиеся на территории детского лагеря в момент пожара дети пытались связаться с родителями, чтобы сообщить им о ЧП.

В Сети было опубликовано видео, снятое ребенком, на котором запечатлено возгорание. Ролик предназначался маме ребенка. В нем он докладывает о том, что возникла «проблема». Далее видео резко обрывается.

В результате пожара в «Холдоми» сгорело 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находилось 189 детей - один из них погиб, четверо сейчас находятся в больнице.

На место ЧП прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Открыт телефон горячей линии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту смерти ребенка на территории лагеря возбуждено уголовное дело.