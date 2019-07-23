Телефон горячей линии открыли в Хабаровске после пожара в детском лагере

В Хабаровском крае начала действовать «горячая линия» психологической помощи для находившихся в сгоревшем лагере «Холдоми» детей, их родителей и близких.

Телефоны в трех населенных пунктах - Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Хабаровске – работают в круглосуточном режиме.

Желающие могут связаться со специалистами по номерам:

8 (4217) 54 22 82,

8 (4212) 30 70 92.

Кроме того, родственники пострадавших могут обратиться в центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: в Комсомольске-на-Амуре по адресу проспект Октябрьский, д.26 корпус 2 и в Хабаровске - проезд Трамвайный, 5а.

Трагедия в «Холдоми» произошла 23 июля.

В момент пожара в лагере находились 189 детей. Одна девочка погибла. Еще четверо детей были доставлены в больницу. Трое из них находятся в очень тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств возгорания.