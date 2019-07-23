Власти Хабаровского края не подтвердили информацию об увеличении числа жертв пожара в лагере

Власти Хабаровского края не подтвердили информацию о смерти одного из пострадавших при пожаре в лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» детей. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

Таким образом, трагически погибшей в пожаре по-прежнему числится одна девочка 2008 года рождения.

«Коллеги, по СМИ пошла информация, что погибших двое. Это ошибка», - сообщила Томченко журналистам.

В центральной районной больнице поселка Солнечный также сообщили, все пострадавшие дети живы, пишет ТАСС, который ранее опубликовал информацию об увеличении количества жертв пожара.

Трагедия произошла 23 июля. По данным МЧС, в результате пожара сгорело 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находилось 189 детей.