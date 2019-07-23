Пострадавших при пожаре в «Холдоми» детей не могут перевезти в больницу Хабаровска

Пострадавших при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» детей не будут перевозить из больницы поселка Солнечный в медучреждение Хабаровска, они не транспортабельны.

«Принято решение, что дети останутся в больнице Солнечного, они не транспортабельны», - цитирует ТАСС представителя Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

При пожаре погибла одна девочка 2008 года рождения. В больницу были доставлены четверо детей: трое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Еще одна девочка, которую доставили в больницу с психоневрологической травмой, чувствует себя удовлетворительно.

Ранее из Хабаровска в поселок Солнечный прибыл вертолет территориального центра медицины катастроф для осмотра детей и оценки их состояния для возможной дальнейшей перевозки.

Трагедия произошла 23 июля. Сейчас изучаются обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работают следователи.