Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 90% протоколов
Партия «Слуга народа» набрала 43,11% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает лидировать на выборах в Верховную раду после обработки более 90% всех протоколов.
За партию ныне действующего главы страны проголосовали 43,11% граждан. Следом, с большим отрывом идет партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа - за жизнь» - 13,3%. А третьей стала «Батькивщина» украинского экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,17%.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала прошедшие в стране парламентские выборы состоявшимися.
Официальные результаты обнародуют до пятого августа.