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Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Дарья Михалина
06:25 23.07.2019
Партия «Слуга народа» набрала 43,11% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.
Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 90% протоколов
© Фото: Str ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает лидировать на выборах в Верховную раду после обработки более 90% всех протоколов.

За партию ныне действующего главы страны проголосовали 43,11% граждан. Следом, с большим отрывом идет партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа - за жизнь» - 13,3%. А третьей стала «Батькивщина» украинского экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,17%.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала прошедшие в стране парламентские выборы состоявшимися. 

Официальные результаты обнародуют до пятого августа.

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