СМИ: число жертв пожара в лагере в Хабаровском крае увеличилось до двух

Число жертв пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в Хабаровском крае увеличилось до двух, сообщили власти региона, пишет ТАСС.

Опровержение (добавлено в 06.48): власти Хабаровского края не подтвердили информацию о смерти одного из пострадавших при пожаре в лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» детей.

Ранее было известно об одной погибшей девочке 2008 года рождения. Три ребенка были госпитализированы с серьезными ожогами в местную больницу.

Как рассказал глава Солнечного района Виктор Старков, все они находились в очень тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще один отдыхавший в лагере ребенок получил психоневрологическую травму.

Трагедия произошла 23 июля. По данным МЧС, в результате пожара сгорело 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находилось 189 детей.