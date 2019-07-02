Крылатые качели: ворона устроила себе аттракцион на дворнике автомобиля
Владельцы транспорта не сумели прогнать назойливую птицу даже после того, как включили дворники.
© Видео: dpskontrol_125rus, Instagram © Фото: dpskontrol_125rus, Instagram
Бесплатный аттракцион устроила ворона на одной из парковок Владивостока. Птица удобно устроилась на дворнике легкового автомобиля, чем озадачила владельцев транспорта.
Кадры были опубликованы в Instagram. Ворона крепко держится лапками за дворник, не торопясь покидать свой «аттракцион».
Пользователи Сети предположили, что птица могла просто зацепиться коготком. Однако в настоящее время неизвестно, чем закончилась история и как ворона оказалась на дворнике.