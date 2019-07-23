Корабль эпохи Да Винчи и Колумба нашли на дне Балтийского моря

Исследователи обнаружили на дне Балтийского моря уникальную находку. Намек на ее существование был сделан еще в 2009 году, когда сонар шведской морской администрации зарегистрировал аномальное изображение на экране радара. Однако только в этом году роботизированная камера одной из коммерческих компаний, исследовавшая подводный маршрут для прокладки газовых труб, обнаружила на этом месте загадочный корабль эпохи Ренессанса.

«Это невероятно. Мы на седьмом небе от счастья», - заявил The New York Times археолог Родриго Пачеко-Руиз из университета в британском Саутгемптоне, возглавлявший исследование.

Корабль отлично сохранился - от киля до палубы, от мачт до такелажа. На видеозаписи можно хорошо рассмотреть цилиндр для намотки веревки, а также якорь судна. По словам специалистов, находка датируется XV-XVI веком.

Название и происхождение корабля пока остаются загадкой, однако специалисты планируют провести анализ древесины, чтобы установить, когда судно было построено и спущено на воду.