В России хотят уменьшить размеры парковочных мест

Размер парковочных мест для легковых автомобилей в российских городах намерены значительно уменьшить. Стандартный размер парковки могут сократить на полметра в ширину и на 30 сантиметров в длину.

В настоящее время проходит общественное обсуждение предварительный национальный стандарт (ПНСТ). Об этом сообщил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Размеры парковочных мест будут зависеть от угла их расположения по отношению к проезжей части. Если парковка находится вдоль дороги, то ширину допускается снизить до двух метров, а длину - до 5,5 метра. В случае, когда машиноместо размечено под углом к дороге, его размер составит пять метров на 2,5 метра, пишут «Известия».

Отмечается, что подобные меры станут стимулом для россиян обзаводиться в городах малолитражками вместо больших кроссоверов и внедорожников. Также за счет уменьшения размеров мест, будет увеличено их количество. Таким образом, платные парковки принесут в местные бюджеты новые поступления.

Однако эксперты заверили, что нововведения будут реализованы не раньше, чем через 1-3 года, так как предварительный стандарт должен пройти все доработки и согласования.