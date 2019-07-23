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Не то, что вы думали: школьник выяснил этимологию слова «голимый»

Василиса Морозова
05:31 23.07.2019
Школьник заявил, что в городском просторечии слово «голимый» используют в значении «плохой». Однако в первоначальном значении — «чистый» — его используют только в диалектах.
Не то, что вы думали: школьник выяснил этимологию слова «голимый»
© Фото: skola-45.ru

Девятиклассник Нияз Киреев из Уфы решил выяснить происхождение слова «голимый», а затем его исследование опубликовали в журнале Института русского языка им. В.В. Виноградова.

Мальчика заинтересовало слово, этимологию которого ранее никто не исследовал всерьез. Киреев поучаствовал в школьной научно-практической конференции, стал победителем конференции школьников Башкирии и, наконец, наравне с исследователями из РАН, разместил свою статью в научном журнале.

Как рассказал школьник изданию «Мел», он пришел к выводу, что значение слова «голимый» появилось относительно недавно, поскольку оно имеет однокоренное слово «голый», что значит «чистый».

«Изначально слово "голимый" происходит из северорусских диалектов. Оно распространено в Новгородской, Архангельской, Вологодской областях и немножко Ленинградской», - рассказал подросток, добавляя, что переселенцы «увезли с собой слово» в Сибирь и на Алтай.

По словам Киреева, самое раннее упоминание этого слова относится к 1898, когда этнограф Евгений Шмурло рассказал в своей статье о быте переселенцев с севера России на Алтае. Они употребляли его в таких словосочетаниях, как «голимый песок», то есть без земли, непригодный для аграрных работ.

Школьник отметил, что впервые в словаре это слово зафиксировали в 1913 году, когда оно уже могло изменить свое значение. Однако, признался Нияз Киреев, существующие и доступные ему источники не пролили свет на точное время возникновения «семантического сдвига». Девятиклассник отметил, что русский язык для него не является родным, так как он говорил на татарском с детства. Мальчик также изучает башкирский, французский, турецкий и древнегреческий.

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