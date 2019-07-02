Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкопорации.

«Участие человека в этой программе гармонично сочетается с использованием автоматических космических аппаратов и робототехники с элементами искусственного интеллекта», - отметили в госкорпорации.

Кроме того, в компании подчеркнули, что возможности искусственного интеллекта будут максимально задействованы во время исследования и освоения Луны с целью снижения возможных рисков для человека при реализации программы, а также стоимости программы.

Ранее глава Роскосмоса рассказал, когда российский космонавт впервые ступит на поверхность естественного спутника Земли.