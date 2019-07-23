Метро в Нью-Йорке затопило после грозы: видео

Стоявшая несколько дней в Нью-Йорке знойная погода сменилась обильными дождями. Вечером в понедельник, 22 июля, многие станции метро в городе «обзавелись» водопадами: подземку американского мегаполиса начало затапливать.

Пользователи социальных сетей публикуют кадры из метро. На них видны усиливающиеся потоки воды на некоторых станциях, мокрые полы, пытающиеся преодолеть гигантские лужи пассажиры.

«Выглядит как сцена из Титаника», - написала одна из пользователей.

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), ожидается, что город ожидает наводнение, а предупреждение будет действовать до утра 23 июля, сообщает NBC.

«Если в Нью-Йорке идет дождь, можно сделать ставку (кроме мокрых носков): будут затопленные станции метро», - утверждает другой пользователь.

Кроме того, из-за жары, которая была днем в Нью-Йорке, без электроэнергии остались около 33 тыс. человек. Американцы, пытаясь спастись от зноя, включали на полную мощность кондиционеры и вентиляторы, что привело к возрастанию нагрузки на энергосистему. В понедельник температура в городе достигала 38 градусов Цельсия.