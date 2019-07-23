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Палатки выгорели дотла: шокирующие кадры с места пожара в лагере «Холдоми»

Валентина Пескова
04:30 23.07.2019
В результате трагедии один ребенок погиб, четверо детей пострадали. Трое из них в настоящее время находятся в больнице в очень тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Видео и фотографии с места пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае появились в распоряжении «Звезды». По кадрам можно представить, насколько сильно разыгралась огненная стихия. На снимках видно, что обуглились даже железные остовы кроватей, на которых спали дети.

© МЧС РФ

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в настоящее время почти всех отдыхавших в лагере разобрали по домам родственники и родители. Те, за которыми еще не доехали, находятся под присмотром вожатых.

© МЧС РФ

Также стало известно, что в настоящее время на место происшествия прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям.

Из Хабаровска в поселок Солнечный также прибыл вертолет территориального центра медицины катастроф. В настоящее время проводится осмотр детей, после чего будет принято решение об их возможной эвакуации. По словам главы Солнечного района, трое детей, которые пострадали во время пожара, остаются в очень тяжелом состоянии. Все они получили сильные ожоги.

Напомним, трагедия произошла 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». При пожаре погибла девочка 2008 года рождения.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в детском лагере. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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