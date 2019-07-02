Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой. К такому выводу пришел глава украинского делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев. Таким образом он прокомментировал конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и украинским президентом.

«Мы видим позицию государственника в виде министра, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», - цитирует его заявление журнал «Новое время».

Причиной конфликта стал ответ Киева на ноту МИД РФ по арестованным украинским морякам, который не был согласован с Зеленским.

В конце июня Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В них Россия предлагала пойти Киеву навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства», несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

Однако в ответ Климкин потребовал от РФ выполнения решения трибунала и освобождения всех задержанных.

В МИД РФ назвали отказ обсуждать освобождение сограждан «парадоксом». По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, киевские власти стремятся не вернуть задержанных моряков, а лишь устраивают шум вокруг данной ситуации.