Состояние троих пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми» детей очень тяжелое

Трое детей, которые пострадали во время пожара на базе отдыха в Хабаровском крае, остаются в очень тяжелом состоянии. Они получили сильные ожоги. Об этом сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава Солнечного района Виктор Старков.

«Состояние троих детей очень тяжелое, на грани. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания. Пока всего хватает, главврач консультируется с Москвой и Хабаровском, но состояние очень тяжелое», - цитирует Старкова ТАСС.

Сам главный врач Хабаровского территориального центра медицины катастроф Павел Курнявка ранее рассказал «Звезде», что всего было госпитализировано четыре человека. У троих диагностированы ожоги, у четвертого - психоневрологическая травма. Им оказывается помощь в Центральной районной больнице Солнечного района.

Напомним, трагедия разыгралась 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Огонь охватил палаточный городок. При пожаре погибла девочка 2008 года рождения.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в детском лагере. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.