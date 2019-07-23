Психологи работают с детьми после пожара в лагере в Хабаровском крае

Психологи МЧС РФ и РСЧС прибыли на место происшествия на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае.

«Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям», - отметили в экстренном ведомстве.

Также в поселок Солнечный из Хабаровска прибыл вертолет территориального центра медицины катастроф. В настоящее время медики осматривают детей, после чего будет принято решение об их возможной госпитализации.

По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, высококвалифицированные детские врачи направлены для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере на территории турбазы, еще четверо пострадали.

В МЧС рассказали, что на месте работают правоохранительные и следственные органы, устанавливая обстоятельства случившегося. Всего в палаточном лагере, где произошел пожар, находилось 189 детей. Сгорело 20 из 26 палаток. Большинство детей разместили в деревянном корпусе на горнолыжной базе, около 80 детей забрали родители.