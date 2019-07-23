Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали

В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае потушили пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо детей пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 04.46 (хбр) вторника (21.46 мск понедельника) пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" полностью ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила около 240 квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Сотрудники турбазы самостоятельно пытались потушить возгорание и слишком поздно вызвали пожарных.

В настоящее время на месте ЧП работают восемь человек и четыре единицы техники. Также следователи и правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Будут собраны материалы для проведения пожарно-технических экспертиз.

Детей разместили в безопасном месте в корпусах лагеря. Кроме того, родители забрали с турбазы около 80 детей. Пострадавшие находятся в Центральной районной больнице Солнечного района.