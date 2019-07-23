Антилопа невероятным финтом ушла от молниеносной атаки львицы
В Африке удалось снять на видео нападение льва на мирно пьющую воду антилопу. Несмотря на большую скорость, хищнику не удалось поймать добычу.
© Видео: ItsMutai, Twitter © Фото: ItsMutai, Twitter
Пользователи Twitter посмотрели видео, на котором антилопе удалось избежать молниеносной атаки львицы, более 10 миллионов раз.
Предположительно, видеоролик был снял в Кении. В начале кадров антилопа спокойно пьет воду. Внезапно к ней на полной скорости мчится львица.
Антилопа, не помедлив ни секунды, что стоило бы ей жизни, резко отпрыгнули от хищника в одну сторону, затем сменила траекторию и побежала в обратном направлении.
«Поэтому Африка – это Африка», - написал автор видео в Twitter.
Зрителей больше всего удивило, что львица не остановилась и продолжила свой забег. Когда камера указала на место, где только что пробежало животное, там остались только поднятые им клубы пыли.