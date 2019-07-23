Антилопа невероятным финтом ушла от молниеносной атаки львицы

Пользователи Twitter посмотрели видео, на котором антилопе удалось избежать молниеносной атаки львицы, более 10 миллионов раз.

Предположительно, видеоролик был снял в Кении. В начале кадров антилопа спокойно пьет воду. Внезапно к ней на полной скорости мчится львица.

Антилопа, не помедлив ни секунды, что стоило бы ей жизни, резко отпрыгнули от хищника в одну сторону, затем сменила траекторию и побежала в обратном направлении.

«Поэтому Африка – это Африка», - написал автор видео в Twitter.

Зрителей больше всего удивило, что львица не остановилась и продолжила свой забег. Когда камера указала на место, где только что пробежало животное, там остались только поднятые им клубы пыли.