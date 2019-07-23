В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися на Кубань ливнями, службы города были переведены в режим повышенной готовности.

По данным ЕДДС, в ближайшие часы 23 июля, а также в течение нескольких дней (до 26 июля включительно) в городе пройдут сильные ливни с грозой. Согласно прогнозам синоптиков, температура в ночь на 24 июля упадет до 16-19 градусов тепла, в среду воздух прогреется до 26-30 градусов.

«В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. В кубанской столице возможны сильные ливневые дожди с грозой, в отдельных пунктах с градом. Ветер усилится до 20-22 м/с», - говорится в сообщении мэрии.

К ликвидации последствий привлекут спецтехнику муниципальной службы, а также компаний-подрядчиков.

Напомним, 20-21 июля на Кубани прошли продолжительные ливни в результате чего подтопленными оказались дороги, 90 дворов, а светофоры перестали работать. За 12 часов в Краснодаре выпала месячная норма осадков. Дождевая канализация не справилась с непогодой, что подтвердил мэр города Евгений Первышов.