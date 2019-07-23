Собака бывает кусачей: в России хотят решить проблему бродячих животных

В Челябинске выросло количество нападений бездомных животных на горожан. На сестер Арутюнян, например, стая бездомных собак напала во дворе собственного дома. Убежать успели не все - пострадала женщина, которая в этот момент гуляла с детьми на площадке. Собаки набросились на нее и покусали, когда она пыталась спасти сына и дочь.

«Я даже не знаю, как я от них отбилась. Подбежали, начали подбегать люди, свистеть, кричать, бежать», - рассказала пострадавшая Светлана.

И случай в Челябинске - не единственный, такие происходят по всей стране.

В Магадане у девушки собаки едва не вырвали сумку, а ее саму спас дворник, который набросился на одичавшую стаю с лопатой.

В Самаре для того, чтобы остановить как с цепи сорвавшихся «друзей человека», в ход пустили оружие. Однако такие радикальные методы решения проблемы встречают противостояние зоозащитников: нередко в том, что собака оказывается на улице, виноваты сами люди.

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Решить проблему поможет закон «Об ответственном обращении с животными», который вступает в силу с января 2020 года. В документе подробно прописан механизм отлова, последующей стерилизации и выпуска собак на волю. Но некоторых - особо агрессивных животных - такого шанса все же лишат.

Кроме того, вводится понятие обязательной видеофиксации, а также усиливается ветеринарный и общественный контроль.

В Екатеринбурге, например, с проблемой начали бороться самостоятельно. Там дворнягам вживляют чип и прикрепляют к уху специальную яркую бирку для того, чтобы каждый издалека видел, что животное безопасно. А в Нижнем Новгороде и Мурманске нашли другой метод - проводят перепись бездомных животных.

«Нужно, чтобы очень быстро, очень качественно каждый регион доработал, что делать с такими животными. Если раньше мы говорили о том, что их отлавливали, то сегодня мы говорим о том, что их лечат и содержат в приютах. Но, конечно же, пока мы постоим приюты, когда мы возьмем количество ветеринаров, увидим большое количество волонтеров, только тогда система сдвинется с мертвой точки», - сказала заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева.

Вести учет бездомных животных и регулировать их неподконтрольное размножение теперь будут в Минприроды, где в ближайшее время должны дать регионам четкие рекомендации.