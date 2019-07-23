Москвичка получила ответ от «Победы» только после жалобы в Instagram Леди Гаги

Аккаунт Леди Гаги в Instagram, который в последнее время атакуют русскоязычные пользователи, стал площадкой, где обсуждаются злободневные проблемы. Так, журналистка Наталья Гончарова пожаловалась на российский лоукостер «Победа», заявив, что ее не пропустили на посадку в самолет за двадцать минут до вылета.

Она рассказала, что жалобы непосредственно в авиакомпанию не помогли, тогда ее подруга написала о проблеме на странице американской певицы. После этого Гончарова тут же получила ответ от «Победы». Представители перевозчика попросили ее изложить суть претензии в личном сообщении.

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Русскоязычные пользователи стали оставлять десятки тысяч комментариев в Instagram Леди Гаги, поверив сообщениям о том, что именно певица «увела» актера Брэдли Купера у модели Ирины Шейк.

Помимо гневных сообщений, где поклонники россиянки осуждают поступок американской поп-дивы, под постами певицы можно найти и шутки, объявления о знакомствах, рецепты, гороскопы, советы и рекламу.

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К бесконечному чату присоединились и российские звезды. Так, шоумен Гарик Мартиросян попросил комика Гарика Харламова перезвонить ему, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поинтересовался, сколько стоит гараж в Бирюлево, а телеведущая Алла Михеева разместила объявление о ведении корпоративов.

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Осенью прошлого года вышел фильм «Звезда родилась» с участием Леди Гаги и Брэдли Купера. Они сыграли там влюбленную пару. И уже в следующем, 2019 году актер заявил о разрыве с Ириной Шейк. При этом таблоиды стали предполагать, что причиной их расставания стал служебный роман Леди Гаги и Купера.